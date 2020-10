Leser fragen, Bürgermeisterkandidaten antworten

Bensheim.Vor einigen Wochen haben wir unsere Leser aufgerufen, uns ihre Fragen an die fünf Kandidaten für das Amt des Bensheimer Bürgermeisters zu schicken. Unter den Einsendungen haben wir die interessantesten Fragen ausgewählt und den Kandidaten zur Beantwortung zugesandt. Die Fragen und Antworten lesen Sie im Verlauf dieser Woche – heute geht es mit den ersten beiden Fragen los.

Melanie Schäfer: Wie sieht die Stadt Bensheim im Jahr 2030 aus?

Rolf Richter: Bensheim atmet auch 2030 den Charme und die Lebensqualität einer Kleinstadt aus – verbunden mit den Vorzügen einer wirtschaftsstarken Region. Solange ich als Bürgermeister die Verantwortung für Bensheim habe, stehen die Menschen im Mittelpunkt meines Tuns. Im Team mit vielen anderen werde ich ein eindrucksvoll gutes Angebot für alle hier lebenden Generationen ermöglichen. Familien können sich auf eine verlässliche Betreuung und ein gutes Bildungsangebot für ihre Kinder verlassen. Beschäftigte haben ein breites Angebot an modernen Arbeitsplätzen und für Senioren gibt es eine Vielzahl an Wohn- und Betreuungsangeboten. Bensheim verfügt über alle Formen an Wohnraum – mit sicherer und stabiler Kommunikationstechnik- und das alles in einer bezaubernden Landschaft mit viel Grün!

Stefan Stehle: Bensheim wird endgültig an seinen räumlichen Wachstumsgrenzen angelangt sein. Wir sind digital sowie mit Nachbarkommunen besser vernetzt, haben uns dem demographischen Wandel weiter angepasst, verkörpern auch nach außen wieder die lebendige und liebenswerte Stadt, die wir sind. Unsere Schuldenberge sind wir leider noch lange nicht los.

Manfred Kern: Meine Vision von Bensheim 2030 ist eine lebendige Stadt, in der die Menschen sich den öffentlichen Raum zurückerobert haben, in der man gerne lebt und arbeitet, die von einem lückenlosen Grüngürtel umgeben ist und wo es auf dem Marktplatz Kulturveranstaltungen gibt, die das Programm von Theater und privaten Kulturinitiativen ergänzen.

Frank Richter: Moderner, grüner und stärker vernetzt.

Christine Klein: Öffentliche Räume fördern ein generationenübergreifendes Miteinander. Innovative Konzepte verbinden Leben und Arbeiten. Kluge Vernetzung verbindet Menschen. Transparenz und Beteiligung sind üblich. 30er-Zonen sind normal, reine Wohngebiete verkehrsberuhigt. Grünflächen durchziehen die Stadt, leiten in Naherholungsbereiche.

Adelheid Mathy: Was hat Sie dazu bewogen, Bürgermeister in Bensheim zu werden bzw. werden zu wollen?

Rolf Richter: Es ist meine Geburts- und Heimatstadt und hier ist mein Herz zu Hause. Ich war ein paar Jahre beruflich unterwegs, habe andere Städte und Herausforderungen kennengelernt, aber immer in Bensheim gewohnt. Meine Stadt nun gemeinsam mit vielen Menschen zu prägen und zu gestalten, treibt mich jeden Tag an, Bensheim ein Stück lebens- und liebenswerter zu machen.

Stefan Stehle: Das Gefühl durch unseren amtierenden Bürgermeister nicht mehr angemessen vertreten zu werden sowie meine Überzeugung, dies besser zu können. Die dadurch empfundene Verpflichtung gegenüber meiner Heimatstadt und deren BürgerInnen bewog mich dazu, dies beweisen zu wollen.

Manfred Kern: Ich bin seit nunmehr fast zehn Jahren Landtagsabgeordneter. Gerne möchte ich nicht mehr nur an politischen Entscheidungen mitwirken, sondern selbst in die Verantwortung gehen. Bensheim ist nah meiner bisherigen Heimat und bietet mit seiner Lage und seinen Menschen die besten Voraussetzungen für eine fruchtbare Tätigkeit als Bürgermeister.

Frank Richter: Mir sind in den zwei Jahren, in denen ich mit meiner Familie wieder in Bensheim lebe, Dinge aufgefallen, die meiner Vorstellung nicht entsprechen. Jeder, der mit offenen Augen durch die Stadt läuft, unabhängig zu welcher Tageszeit, kann sehen, was ich meine. Dass Bensheim so ist, wie es ist, liegt an der Vergangenheit, denn da sind die Weichen falsch oder gar nicht gestellt worden. Auf das sich verändernde Morgen muss ich mich schon im Heute vorbereiten. Der Wunsch, diese Zukunft rechtzeitig mitzugestalten, hat mich bewogen, als Bürgermeisterkandidat anzutreten. Denn nur wer selbst anpackt, kann auch was verändern.

Christine Klein: Bensheim ist meine Heimat, Bensheim liegt mir sehr am Herzen. Als Bürgermeisterin aller Bensheimer*innen, ohne Bindung an eine der im Parlament vertretenen Parteien, werden wir gemeinsam abweichende Meinungen in die Entscheidungsprozesse einbinden und einen politischen Klimawechsel bewirken. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.10.2020