Leser fragen, Kandidaten antworten

Bensheim.Vor einigen Wochen haben wir unsere Leser aufgerufen, uns ihre Fragen an die fünf Kandidaten für das Amt des Bensheimer Bürgermeisters zu schicken. Unter den Einsendungen haben wir die interessantesten Fragen ausgewählt und den Kandidaten zur Beantwortung zugesandt. Die Fragen und Antworten lesen Sie im Verlauf dieser Woche – heute werden nach dem Start gestern zwei weitere Fragen beantwortet.

Dieter Markowetz: Wie bewerten Sie den folgenden Vorschlag: Der antiquierte Begriff „Bürger-Meister“ wird durch „City-Manager“ ersetzt? Die Anforderungen in der HGO an einen Bürgermeister können meiner Ansicht nach nur von einem Manager zum Wohle einer City erfüllt werden.

Rolf Richter: Grundsätzlich sollte die Ausübung und das Tätigkeitsfeld eines Bürgermeisters nicht an seiner Bezeichnung festgemacht werden – denn natürlich ist ein Bürgermeister auch Manager der Stadt. Ich finde, dass der historisch gewachsene Begriff des Bürgermeisters noch heute passt! Er zeigt die Verbundenheit zu den Bürgerinnen und Bürgern, zum demokratisch legitimierten Gemeindeparlament und zur Verwaltung. Der Bürgermeister ist Bindeglied, Organisator, Kommunikator, Schlichter, (Ver-)Mittler.

Stefan Stehle: Ich halte von diesem Vorschlag nichts. Zum einen gibt es für mich keinerlei ersichtliche Parallelen zwischen den Aufgaben eines Bürgermeisters nach §70 HGO und einem Citymanager, welcher meines Erachtens im Stadtmarketing zu beheimaten wäre, und zum anderen muss ein Bürgermeister, wie der Name sagt, zum Wohle der Bürger, nicht der City, handeln.

Manfred Kern: Es müsste zumindest Bürger*innenmeister*in heißen. Und da das komisch aussieht, wäre City-Manager gar nicht schlecht, zumal das auch meinem Anspruch an das Amt und an mich selbst entspräche. Ich würde die Frage nach dem Titel aber gerne zuerst den Bürger*innen stellen und dann gemeinsam mit ihnen den besten Vorschlag aussuchen.

Frank Richter: Ich denke der Begriff „Bürgermeister“ ist genau richtig. Der Bürgermeister sollte Bindeglied zwischen Bürgerschaft und Verwaltung sein, sprich immer ein offenes Ohr für die Belange und Sorgen der Bürger haben. Eine Stadt zu managen/verwalten ist nicht alleinige Aufgabe des Bürgermeisters.

Christine Klein: Der Name Bürgermeister(in) charakterisiert besser die Aufgabe als oberster und neutraler „Diener(in)“ aller Bürger*innen, auch wenn er/sie selbstverständlich über ausgeprägte Management-Fähigkeiten verfügen muss. City-Manager*in gibt es heute schon in sehr vielen Städten. Sie arbeiten der Bürgermeister(in)/der Verwaltung zu.

Gerhard Dietz (ehemaliges Mitglied im Kreis- und Landeselternbeirat): Wäre es aus Ihrer Sicht eine Option, für die Zukunft der LFS und des Schulstandorts Bensheim, wenn das ausgezeichnete pädagogische Potenzial der Schule auch den „Knaben“ zur Verfügung gestellt wird? Als reine Mädchenschule stellt die LFS einen Anachronismus dar.

Rolf Richter: In unserer Gesellschaft gibt es einen zunehmenden Hang, andere Auffassungen nicht nebeneinander stehenzulassen. Ich halte eine reine Mädchenschule für eine gute Ergänzung zu den sonst vorhandenen „gemischten“ Schulformen und ein wirklich gutes Angebot für Eltern und Schülerinnen. Auch Studien beweisen, dass Schülerinnen mit solch einem Schulkonzept in den sogenannten MINT-Fächern deutlich erfolgreicher sein können. Daher ist es mein klares Ziel, diese im Kreis einzigartige Schulform – als Ergänzung zu den sonst ausschließlich gemischten Schulen – als weiteres Bildungsangebot zu erhalten.

Stefan Stehle: Ja.

Manfred Kern: Ich finde das pädagogische Konzept der Liebfrauenschule sehr gut. Das Angebot Theater, Tanz, Kunst und Musik hilft jungen Menschen bei ihrer Entwicklung und erleichtert das Lernen in den „harten“ Fächern. Besondere Unterstützung sollte es weiterhin in den MINT-Fächern geben. Gegen gemischte Klassen hätte ich nichts einzuwenden.

Frank Richter: In meiner Schulzeit habe ich die LFS nur als Mädchenschule kennen und schätzen gelernt. Da bin ich Traditionalist und möchte dieses Konzept auch beibehalten, denn dies ist auch ein Alleinstellungsmerkmal für diesen Schulstandort.

Christine Klein: Mädchenschulen sind selten geworden. Ob Mädchen eine reine Mädchenschule besuchen, ist eine individuelle Entscheidung. Fest steht, Mädchen fühlen sich in Mathe und Physik in Mädchenschulen meist wohler und lernen auch besser. So entscheiden sich diese auch öfter für technische Berufe als aus gemischten Schulen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020