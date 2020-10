Leser fragen, Kandidaten antworten

Bensheim.Vor einigen Wochen haben wir unsere Leser aufgerufen, uns ihre Fragen an die fünf Kandidaten für das Amt des Bensheimer Bürgermeisters zu schicken. Unter den Einsendungen haben wir die interessantesten Fragen ausgewählt und den Kandidaten zur Beantwortung zugesandt. Die Fragen und Antworten lesen Sie im Verlauf dieser Woche – heute werden zwei weitere Fragen beantwortet.

Klaus Lemmes: Werden Sie sich (auch angesichts formal als unüberwindbar erscheinender Hürden) für Tempo 30 statt 50 in der gesamten Stadt einsetzen?

Rolf Richter: Für die Wohngebiete ist Tempo 30 sinnvoll. Es ist 30 Jahre her, dass ich mit meinen Mitstreitern in der CDU für Bensheims Wohnquartiere Tempo 30 umgesetzt habe. Auf Straßen, die als Durchgangs- und Verbindungsstraßen fungieren, ist Tempo 30 nur sinnvoll, wo sich Kitas, Schulen, Krankenhäuser und Altenheime befinden. Die Geschwindigkeitsregelung muss nach nachvollziehbaren Regeln erfolgen. Es darf keine willkürlichen Entscheidungen geben.

Stefan Stehle: Nein. Ich sehe zahlreiche ausgesprochen riskante und gefährliche Verkehrssituationen (z.B. schlecht einsehbare Kreisel mit Radwegen am Berliner Ring) in Bensheim und seinen Ortsteilen. Diese möchte ich zukünftig alle individuell betrachten und beurteilen, um daraus gemeinsam mit Anwohnern/Anliegern Möglichkeiten zur allgemeinen Verbesserung abzuleiten. Pauschale Maßnahmen gibt es mit mir nicht.

Manfred Kern: Die Mobilität jenseits des motorisierten Individualverkehrs ist nicht nur mein Steckenpferd, sondern steht auch als Aufgabe im Masterplan Klimaschutz. Hierfür muss Radfahren und zu Fuß gehen sicherer und komfortabler werden. Flächendeckend Tempo 30 innerhalb der Ortsbebauung ist dazu ein wichtiger Schritt.

Frank Richter: Für die Hauptstraßen wie Darmstädter, Schwanheimer, Wormser Straße etc. sehe ich keine Notwendigkeit, Tempo 30 einzuführen. Über die Nebenstraßen kann man reden. Aber mit Blick auf die Verkehrssicherheit liegt das Problem nicht nur in der Ausweisung von Tempolimits, man muss es auch kontrollieren. Wir wohnen selbst in einer 30er Zone und die wenigsten halten sich daran, selbst vor dem Kindergarten.

Christine Klein: Tempo 30 in den Wohngebieten, in Bereichen mit hoher Lärmbelästigung, an Gefahrenstellen und an Unfallschwerpunkten kann ich mir sehr gut vorstellen. Bei übersichtlichen Durchgangs- und Ausfallstraßen macht dies als generelle Anordnung keinen Sinn.

Irene Diehl: Was halten Sie von der bundesweit angestrebten Verkehrswende auch für Bensheim?

Rolf Richter: Bensheim hat auf dem Weg zur Mobilitätswende schon viel erreicht – muss aber noch besser werden. Wir haben eine gute Bahnanbindung in die Metropolregionen und sind das ÖPNV-Drehkreuz der Bergstraße. Ein Fahrradparkhaus wird Pendlern künftig zur Verfügung stehen. Im Stadtgebiet fahren Busse im 30- bzw. 60-Minuten-Takt. Das Radverkehrsnetz wird immer wieder den neuen Bedürfnissen angepasst.

Stefan Stehle: Oberflächlichen und verallgemeinernden Begriffen wie „Verkehrswende“ kann ich nichts abgewinnen. Allerdings bin ich ein ausgesprochener Freund nachhaltiger Veränderungen und neuer Technologien (z.B. Mikro-ÖV-Systeme) zur Verbesserung der Umweltsituation sowie der Sicherheit auf unseren Straßen. Bensheim muss diesbezüglich vielfältige Lösungen in Betracht ziehen.

Manfred Kern: Ja zu mehr Fußgängerüberwegen, Radverleihstationen in und Radwegen zu allen Stadtteilen, Radschnellweg Darmstadt – Heidelberg, Verdichtung und Erweiterung der Buslinien in die Stadtteile, mehr barrierefreien Bushaltestellen, Betrieb der Nibelungenbahn mit einem Batterie- oder Wasserstoffzug und neuen Haltepunkten Sirona und Berliner Ring.

Frank Richter: Dass der Verkehr zugenommen hat und wir uns entsprechend neue Konzepte überlegen müssen, ist klar. Nur müssen wir das auch mit der Verträglichkeit des Alltags vereinbaren können. Wenn ich Stimmen aus den Großstädten höre, die Autos abzuschaffen, verstehe ich das aus der Sicht der „Großstädter“. Aber das wäre ja in unserem ländlichem Gebiet nicht machbar.

Christine Klein: Ein Mobilitätskonzept ist für Bensheim sehr wichtig. Denn die bereits bestehende Überlastung der Bensheimer Verkehrsinfrastruktur erfordert eine Änderung der Verkehrsströme hin zu mehr Radwegen, ÖPNV, Ruftaxis. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.10.2020