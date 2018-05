Anzeige

Freddy Langer hat selbst an der Route 66 gelebt. Dreimal ist er die gesamte Strecke abgefahren. Davon hat er in Artikeln und zwei Büchern berichtet. Das Museum zeigte in einer umfassenden Ausstellung erstmals seine Fotografien von unterwegs. Die Fotografien des bekannten Reisejournalisten Freddy Langer zeigen eindrucksvoll seine Stationen auf den Resten der legendären Route 66 quer durch die USA.

Langer kennt die Straße wie seine Westentasche. Nun hat Langer die Tour durch acht Bundesstaaten von Chicago nach Los Angeles noch einmal unternommen und den Charme der Route 66 in seinen Fotografien eingefangen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.05.2018