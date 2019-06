Bensheim.Das Frauenbüro der Stadt Bensheim lädt zu einer Lesung mit Saga Grünwald (ehemals Sandy Green) ein. Vorgestellt wird das Buch „Andvaris Fluch“ (Teil 2 von „Der vergessene Schatz der Götter“) am Dienstag, 11. Juni, um 19 Uhr im Frauenbüro, Hauptstraße 53.

Zum Inhalt: Die Archäologin Jocasta Loomis erhält ein vielversprechendes Jobangebot von der Universität Heidelberg. Sie soll bei der Ausgrabung einer keltisch-römischen Festung mitarbeiten. Als sie in Heidelberg zufällig dem germanischen Krieger Sverre über den Weg läuft, gibt dieser vor, sie nicht zu erkennen. Gemeinsam mit Gwydion versucht sie, den Grund dafür herauszufinden. Dabei kommt den beiden Freunden der schreckliche Verdacht, Sverre könne in Neonazi-Kreise geraten sein. Hat sich Sverre einer faschistischen Wehrsportgruppe angeschlossen, die nach dem Nibelungenschatz sucht? Auf der Suche nach Antworten geraten die Freunde in entsetzliche Gefahr.

Saga Grünwald, 1969 in Mannheim geboren, lebt als freie Autorin in Solingen. Der Eintritt zur Lesung ist frei. red

Nähere Infos über das Frauenbüro der Stadt Bensheim unter Telefon 06251/856003

