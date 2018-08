Anzeige

Fehlheim.„Kopf hoch, mein Freund“: Unter diesem Titel steht die musikalische Lesung mit Gedichten und Liedern von Joachim Ringelnatz, die Berthold Mäurer (Bild) am Freitag (17.) um 19 im Hof der Familie Mundt in Fehlheim, Bensheimer Straße 3, seinem Publikum präsentieren wird.

Joachim Ringelnatz, in Wurzen 1883 geboren und 1934 in Berlin gestorben, gilt als einer der hervorragenden Dichtern des deutschen Humors. Viele seiner Gedichte zeigen eine hintersinnige Melancholie mit einem großen Spektrum an fantastischen Überlegungen und kindlicher Naivität, die aber tief ins Gemüt treffen. Berthold Mäurer beschäftigt sich schon sehr lange mit der Literatur des Kabarettisten, Seemanns und Weltbürgers. Er versteht es, mit und ohne Gitarre die Welt seines Lieblingsdichters, voller Träume und Wünsche mal leise mal laut, vor den Augen des Publikums auferstehen zu lassen.

Mit diesem Programm tourt er schon seit einer Reihe von Jahren sowohl regional als auch überregional und fand immer ein kräftig applaudierendes Auditorium. Einen garantiert sehr unterhaltsamen Abend wird man in Fehlheim erwarten dürfen – noch dazu wieder für einen guten Zweck. red