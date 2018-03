Lesung mit Wolfram Koch

Anzeige

Seine Kurzgeschichten und Gedichte erschienen ab 1832 in diversen Zeitschriften. Sein bekanntestes Werk „Der Rabe“ entstand 1845. Zeitlebens kämpfte Poe mit existenziellen Schwierigkeiten und lebte immer wieder in bitterer Armut. Er starb am 7. Oktober 1849 unter bis heute ungeklärten Umständen. Als Autor unvergesslicher Horrorgeschichten ging der amerikanische Schriftsteller in die Literaturgeschichte ein.

Der Schauspieler Wolfram Koch arbeitet freischaffend an deutschen und internationalen Bühnen – unter anderem in Zürich, Wien, Hamburg, Berlin und Luxembourg – und war mehrfach Gast beim Edinburgh International Festival. Er ist als Hörbuchsprecher und in Film und Fernsehen aktiv, unter anderem als Hauptkommissar Brix im Frankfurter „Tatort“. 2011 wurde er, zusammen mit Dimiter Gotscheff, Samuel Finzi und Almut Zilcher mit dem Berliner Theaterpreis, 2014 mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring ausgezeichnet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 01.03.2018