Lesung und Gesprächsrunde

Auerbach.Der Auerbacher Synagogenverein lädt für Montag, 27. Januar, dem Internationalen Gedenktag für die Opfer des Holocaust, um 19.30 Uhr in die Auerbacher Synagoge ein. An diesem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus wird eine Lesung stattfinden, welche die Erfahrungen von Überlebenden dieser Verbrechen vermitteln soll. Vorgetragen werden Texte von Hillel Klein, Viktor E. Frankl, Primo Levi und Simone Veil.

Zur Einführung wird Vorsitzende Angelika Köster-Loßack über persönliche Begegnungen mit Überlebenden berichten, die trotz schrecklicher Erfahrungen in der Shoah mit Zuversicht und Überzeugung ein neues Leben aufgebaut haben.

Im Anschluss an die Lesungen ist ein Gespräch vorgesehen, in dem auch die Frage diskutiert werden kann, was es für die Zukunft der Erinnerung bedeutet, wenn die unmittelbare Begegnung mit Überlebenden nicht mehr möglich ist. Interessierte Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020