Anzeige

Bensheim.Die Bühnenshow „Let’s Burlesque“ aus Berlin macht am Freitag, 13. April, Station im Bensheimer Parktheater. Beginn ist um 20 Uhr. „Es wird heiß! Es wird wild! Es wird ausgelassen!“, heißt es in einer Ankündigung des Veranstalters. „Alles ist möglich, wenn Evi & das Tier mit ihrer Band The Glanz die Bühne erobern. Die furiose Mischung aus Musik, Tanz, Artistik und jeder Art von Sinnlichkeit bringt die Luft von der ersten Sekunde an zum Brennen.“

Renommierte Burlesque-Stars wie Tara La Luna und Erochica Bamboo lassen verrucht oder augenzwinkernd ihre glitzernden Roben fallen: „aufreizend, doch dabei immer stilvoll und elegant.“ Mit akrobatischer Körperbeherrschung überrascht Robert Choinka mit höchster Kunst der Handstandartistik: lässig, kraftvoll und maskulin.

Miss Evi – First Lady of Burlesque – ist die Gastgeberin des Abends. Sie lässt nicht nur ihre Stars hell erstrahlen, sondern überzeugt auch als Sängerin. Mr. Leu brilliert als Pianist und Sänger gleichermaßen. Für ihre Band The Glanz haben Evi & das Tier Musiker der internationalen Berliner Musikszene vereint, bei denen auch immer mit exzentrischen Comedy-Einlagen zu rechnen ist. red/Bild: Paul Green