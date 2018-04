Anzeige

Zell.Das Sterben eines Mitmenschen zu erleben, macht oft hilflos. Der Hospiz-Verein Bergstraße bietet allen Interessierten die Möglichkeit, kompakt an einem Abend zu erfahren, was sie für Nahestehende am Ende des Lebens tun können.

Orientierungshilfe

Der „Letzte-Hilfe-Kurs“ bietet dabei eine erste Orientierung. Er findet statt am Freitag (13.) von 17 bis 21 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Zell (Auf der Mauer 5). Interessierte können sich beim Pfarramt Gronau anmelden (mail: ev.kirchengemeinde.gronau@ekhn-net.de oder Telefon 06251/65136).

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Kurs wird kostenfrei angeboten, es wird um eine Spende für das Hospiz in Bensheim gebeten. red