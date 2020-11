„Leuchtende Dörfer“ in der Weihnachtszeit

Schwanheim/Rodau.„Leuchtende Dörfer in der Vorweihnachtszeit“ nennt sich eine ökumenisch-kommunale Gemeinschaftsaktion, mit denen die evangelischen und katholischen Pfarrer Christian Ferber und Äneas Opitek – unterstützt von den Ortsbeiräten Schwanheim, Fehlheim, Langwaden und Rodau – ein Zeichen gegen Abschottung und Dunkelheit setzen wollen.

Gerade in Zeiten von Corona und Lockdown, in der viele Menschen auf eine Begegnung mit ihren Liebsten verzichten müssen, in der Sozialkontakte kaum mehr möglich und auf ein Minimum beschränkt sind, in der die Dunkelheit schon früh hereinbricht und alle Weihnachtsmärkte und –feiern ersatzlos gestrichen sind, „wollen wir mit den Hoffnungslichtern möglichst viele Mitmenschen erreichen, ein Gefühl von Wärme vermitteln und Vorfreude auf das Weihnachtsfest wecken.“

Jeder kann mitmachen

Jeder kann mitmachen, dessen Wohnungsfenster in Schwanheim, Fehlheim, Langwaden und Rodau zur Straße hin ausgerichtet sind.

Mit einer Kerze, einem leuchtenden Stern, einer Krippe, Lichterketten, kleinen Malereien oder kurzen Sprüchen sollen die hell strahlenden Fenster ab dem ersten Advent bei Einbruch der Dunkelheit nicht nur gute Laune, sondern auch Solidarität vermitteln und „uns helfen, aus der Ohnmacht heraus zu kommen und eine aktive Haltung einzunehmen“.

Lichter der Hoffnung

Mit ihrer Initiative „Leuchtende Dörfer“ wollen Pfarrer Ferber und Pfarrer Opitek die Einwohner der Stadtteile von Bensheim und Zwingenberg motivieren, mit einfachen, individuellen Mitteln ein starkes Zeichen zu setzen, das die Gemeinschaft stärkt und das Licht anstelle der Dunkelheit in den Fokus rückt: „Es sollen leuchtende Adventsfenster für mich ganz persönlich und für andere sein“, wünschen sich die Geistlichen.

„Selbst die Corona-Pandemie kann der frohen Botschaft von der Menschwerdung Gottes nichts anhaben“, sind sich die beiden Pfarrer sicher und verweisen auf den christlichen Glauben, der „das Schöne wie das Leiden“ beinhalte: „Es ist kein Schönwetterglaube.“ Und beide Seelsorger bekräftigen, dass sie nach wie vor für Menschen in Not erreichbar und ansprechbar sind: gs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020