LFS-Betreuung am Nachmittag wird flexibler

Bensheim.Für Samstag, 25. Januar, lädt die Schulgemeinschaft der Liebfrauenschule in Bensheim zum Tag der offenen Tür ein. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr erhalten Schülerinnen der vierten Klassen, ihre Eltern und Angehörigen die Gelegenheit, gemeinsam die Liebfrauenschule, ihre Schülerinnen, sowie die Lehrkräfte kennenzulernen.

Gymnasium und Realschule

Die Besucher können die besondere Atmosphäre erfahren, die die kleinste der weiterführenden Schulen in Bensheim prägt. An diesem Tag stellen sich beide Zweige der Schule, das Gymnasium und die Realschule, vor und informieren über ihre jeweiligen Programme und die vielfältigen gemeinsamen Angebote.

Zwischen 9 und 13 Uhr wartet ein buntes Programm auf interessierte Schülerinnen und Eltern. An zahlreichen Stationen werden Einblicke in das Schulprogramm der LFS, in Unterrichts-, Förder- und Wahlangebote an der Schule gegeben.

Ausführlich informiert die Schule über das bewährte Ganztagskonzept und das neue, flexiblere „Halbtags-plus“-Angebot, das eine Zwischenlösung zwischen Halbtags- und Ganztagsschule bietet und den Wunsch vieler Eltern nach größerer Flexibilität in der Nachmittagsbetreuung aufgreift.

Führungen durch Schulgebäude

Führungen von Lehrkräften für Eltern und Angehörige vermitteln einen lebendigen Eindruck der Schule und ihres Angebots und bieten die Gelegenheit, persönlich ins Gespräch zu kommen und wichtige Fragen zu stellen.

Die parallel dazu stattfindenden Führungen „von Schülerinnen für Schülerinnen“, die von Fünft- und Sechstklässlerinnen übernommen werden, stellen ein besonderes Highlight für die kleinen Besucherinnen dar. Sie helfen, Unsicherheiten schnell zu überwinden und auf eigene Faust die Schulhäuser zu erkunden. Die verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächer stellen sich in ihren Fachräumen vor. Die Fächer Chemie, Physik und Biologie zeigen Vorführungen und Experimente und geben einen Überblick über die fachlichen Inhalte.

Neu: Medienerziehung

Der Fachbereich Informatik stellt das neu konzipierte Fach Medienerziehung vor, in dem die Schülerinnen der LFS ab der 5. Klasse gezielt den Umgang mit den sogenannten neuen Medien erlernen – vom verantwortungsvollen Umgang mit Smartphone und Internet bis hin zum Programmieren im Fachunterricht der Oberstufe.

Auch das sportliche und musische Angebot der LFS, das unter anderem zahlreiche Tanz-AGs, eine Bläser- und eine Singklasse umfasst, wird präsentiert. Ausgangspunkt für Rundgänge und Treffpunkt ist das LFS-Forum, in dem die Gremien der Schulgemeinschaft (Schulleitung, Elternvertretung, Verein der Freunde), sowie Lehrerinnen und Lehrer als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Hier wartet nach erfolgreicher Rückkehr vom Weg durch die vier Hauptgebäude der Schule ein großes, von den Schülerinnen der Oberstufe bereitgestelltes Kaffee- und Kuchenbuffet auf die Besucher.

Zusätzliche Informationsabende für Eltern finden am Mittwoch, 22. Januar, und am Dienstag, 28. Januar, jeweils ab 20 Uhr im Forum der Liebfrauenschule statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.01.2020