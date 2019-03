LFS-Sanitäter sind ein starkes Team

Bensheim.Der Schulsanitätsdienstwettbewerb der Bergsträßer Schulen fand in diesem Jahr an der Schule in den Weschnitzauen in Biblis statt. Die Liebfrauenschule (LFS) Bensheim nahm auch in diesem Jahr wieder mit zwei Teams und zwei Schiedsrichterinnen sehr erfolgreich am Wettbewerb teil und belegte den sechsten und den ersten Platz.

Begleitet wurden die Teams von Frau Berg und Frau May, die die Sanitätsdienst-AG der LFS gemeinsam mit Frau Paul betreut.

Den „Hausmeister“ wiederbelebt

Die zu absolvierenden Aufgaben waren vielfältig. In zwei praktischen Aufgaben wurden Unfälle simuliert: Die Schülerinnen mussten den „Hausmeister“ mithilfe eines Defibrillators wiederbeleben, bei einem Zusammenprall auf dem Sportplatz musste die Erstversorgung der Verletzten übernommen werden.

Die Teamarbeit der LFS-Schülerinnen wurde ausdrücklich gelobt. Auch der tapfere Einsatz einer Schülerin gegen einen vermeintlichen Gaffer, der sich dann allerdings als realer Pressevertreter entpuppte, war ein echter Höhepunkt.

In zwei anspruchsvollen Theorieprüfungen mussten die Schülerinnen ihr Wissen rund um die Aufgaben eines Sanitäters unter Beweis stellen. Auch bei „Sport und Spiel“ ging es um gute Kooperation und Geschicklichkeit. Dort musste zum Beispiel ein Viererteam mit verbundenen Augen und gesteuert von einer weiteren Schülerin eine Trage mit einem Verletzten über einen Hindernisparcours führen. Für diese Sonderaufgabe erhielt eine Gruppe der LFS ebenfalls den ersten Platz und ein elektronisches Blutsauerstoffmessgerät.

Der Wettbewerb war für alle Beteiligten abwechslungsreich und interessant. Es wurden viele neue Eindrücke gesammelt und das Wissen rund um die Erste Hilfe erweitert. Der 25-köpfige Sanitätsdienst der Liebfrauenschule hat sich als ein starkes Team erwiesen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019