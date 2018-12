LFS-Team im Tigerentenclub

Bensheim.Am vergangenen Montag nahmen die Klassen 6c und 6e der Liebfrauenschule den langen Weg nach Göppingen (bei Stuttgart) auf sich, um einmal Fernsehluft zu schnuppern und ein Teil des „Tigerenten-Clubs“ des Südwestrundfunks zu sein.

Von den insgesamt 54 Mädchen aus Bensheim durften jeweils drei Schülerinnen gegen Schüler einer anderen Schule in unterschiedlichen Kategorien (Karaoke, Geschicklichkeitsspiele, Froschhüpfen, Wissensquiz) antreten. Die LFS als „Team Frösche“ duellierte sich im Studio mit dem Saarpfalz-Gymnasium aus Homburg (Saarland).

Ob die Schülerinnen aus Bensheim gewonnen haben, wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Die Zuschauer können am 9. Dezember um 7.10 Uhr bei der ARD oder am 15. Dezember um 10.45 Uhr (Kinderkanal KiKa) die Daumen drücken und mitfiebern.

„Die Pfefferkörner“ im Studio

Thema der Sendung sind „Die Pfefferkörner“, zu Gast im Studio waren die fünf Kinder-Detektive der Kult-Fernsehserie und ihr Regisseur. Felix Ahrens. Sie berichten über die Dreharbeiten zur neuen Staffel. Die Kinder-Detektive haben aktuelle Ausschnitte dabei und zeigen auch, worauf es bei ihrer Arbeit als Schauspieler ankommt. Seit mehr als 18 Jahren ermitteln die cleveren Detektive in der Hamburger Speicherstadt.

Inzwischen steht die zehnte Generation der Kult-Kinderfernsehserie vor der Kamera. Nele, Levin, Kira, Tayo und Femi sind rund um die Elbphilharmonie, im Freibad, in der Schule und natürlich an der Elbe und Alster im Einsatz. Den „Tigerenten-Club“-Moderatoren erzählen sie von ihren Erlebnissen am Set.

Der Gewinn aus der Sendung kommt der Aktion „Kindertraum“ zugute. Die Schülerinnen der 6c und 6e der LFS freuen sich, im Rahmen der 160-Gute-Taten-Aktion der Liebfrauenschule dazu beigetragen zu haben, dass der elfjährige Ben, der an einer seltenen neuromuskulären Erkrankung leidet, nun einen Assistenzhund als treuen Begleiter bekommen konnte. red

