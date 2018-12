Lichterfeier als Vorbote für Weihnachten

Bensheim.„O du Fröhliche“, vorgetragen vom sechsjährigen Matthis Trost auf dem Cello, bildete den musikalischen Einstieg zur Lichterfeier, zu dem die Albertus-Kindertagesstätte am zweiten Adventssonntag in die Pfarrkirche Sankt Georg eingeladen hatte.

Monika Hess, Leiterin des Familienzentrums, konnte am frühen Abend zahlreiche Eltern in dem festlich geschmückten Gotteshaus, in dem ein prächtiger Adventskranz von der Decke ragt, willkommen heißen. Die Lichterfeier, zu der auch Pfarrer Thomas Catta gekommen war, solle als Einstimmung auf Weihnachten verstanden werden, um „in der bisweilen hektischen und umtriebigen Adventszeit für einen Moment innezuhalten und zur Ruhe zu kommen“.

Den Zauber spüren

Mit dem Krippenspiel der besonderen Art solle der „Zauber der Weihnacht“ empfunden werden, leitete Monika Hess zur Weihnachtsgeschichte über, die von den Vorschul- und Schulkindern der Albertus-Kita zur Aufführung kam und an diesen Gedanken anknüpfte.

Der mit zahlreichen Kerzenlichtern gesäumte Altarraum bildete den Rahmen für die Weihnachtsgeschichte „Friede auf Erden“, in dessen Zentrum die Botschaft von Weihnacht stand: Der Stern von Bethlehem, das warme, helle Licht, das inmitten der Kälte und der Finsternis der Nacht wie scheinbar aus dem Nichts vom Himmel auf die Erde kam, um den Frieden in die Welt zu bringen – für alle Menschen und Geschöpfe.

Die Albertus-Kinder symbolisierten – in wunderschöne Kostüme gekleidet – Hirten und Schafe, den Stern von Bethlehem, Engel, eine Eule und einen in dieser Geschichte im Mittelpunkt stehenden Adler, der – ergriffen ob des Lichts, das auch sein Herz mit Liebe, Wärme, Sehnsucht und Frieden erfüllt – von einem Lämmchen ablässt, das eigentlich eine leichte Beute gewesen wäre.

Das gleiche Glücksgefühl verspürt der Greifvögel beim Anblick des Stalls, bei Maria, Josef und dem Kind in der Krippe, umgeben von Ochse und Esel, eben jenem Lamm mit seinem Muttertier und einer Friedenstaube. Das immer wieder eingestreute Lied „Ein Lichtstrahl fällt“ und „Mach’ Dich auf, es werde Licht“ umrahmten musikalisch die einzelnen Szenen der Weihnachtsbotschaft.

Neubeginn mit offenen Armen

Im Anschluss an die Lichterfeier ging es zum benachbarten Marktplatz: Das zehnte Türchen des von Sankt Georg initiierten „Lebendigen Adventskalenders“ wurde in einem der Fenster des „Hauses am Markt“ am zweiten Advent von der Albertus-Kindertagesstätte geöffnet. Dem diesjährigen Thema „Neuanfang“ folgend, zeigt das von Albertus-Kindern selbstgestaltete Bild in leuchtenden Farben ein Kind mit vielen Kreisen, dass den Neubeginn mit offenen Armen, voller Vertrauen und Zuversicht entgegengeht.

Untermauert wurden die „Tausend neue Möglichkeiten“ vom Lied „Neuanfang“ des Sängers Clueso, live gesungen von Linus Strnad, die – auf der Bühne Plakate mit großen Lettern „Es ist nie zu spät“ in die Höhe haltend – Aufbruchstimmung vermitteln sollen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.12.2018