Lichterlabyrinth zum Auftakt der Kalender-Aktion

Bensheim.Der 1. Dezember ist alljährlich, vor allem bei Kindern, ein wichtiger Tag, denn endlich kann das erste Türchen des Adventskalenders geöffnet werden, um mit jedem Türchen Weihnachten einen Tag näher zu kommen. Auch beim katholischen Pfarreinverbund Bensheim hat man in diesem Jahr einen Adventskalender, der ist allerdings nicht zum Essen, sondern zum aktiven Mitmachen bestimmt. Erstmalig gibt es einen „Lebendigen Adventskalender“ des Pfarreinverbunds. Die Grundidee ist, jeden Abend um 18 Uhr an einem anderen Ort in Bensheim bei einer kleinen adventlichen Feier symbolisch „ein Türchen zu öffnen“.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat man sich schweren Herzens entschlossen auf das allabendliche Zusammenkommen zu verzichten und stattdessen 24 verschiedene Stationen zu schaffen, die bis zum 24. Dezember aufgesucht werden können. Erste Station war am Dienstag die Heilig-Kreuz-Kirche in Auerbach. Vor der Kirche war ein Lichterlabyrinth, das man durchschreiten und um ein weiteres Kerzenlicht erweitern konnte. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 03.12.2020