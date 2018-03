Anzeige

Gronau/Zell.Die Kirchengemeinde Gronau/Zell lädt an den Feiertagen zu einer Reihe von Gottesdiensten ein. Den Auftakt bildet die Feier des Abendmahls am heutigen Gründonnerstag (29.) um 19 Uhr im Gemeindehaus in Zell, Auf der Mauer 5. In der Tradition des Feierabendmahls werden Brot, Wein und Saft an Tischen empfangen. In diesem Gottesdienst werden die neuen Altarbilder der Konfirmanden erläutert. Der Singkreis gestaltet den Abend musikalisch.

An Karfreitag, dem Todestag Jesu, findet der Abendmahlgottesdienst in Zell im Gemeindehaus um 9 Uhr und in Gronau in der evangelischen Kirche Sankt Anna um 10.15 Uhr statt.

Lichterprozession und Frühstück

Die Osternachtfeier beginnt am Ostersonntag um 6 Uhr ebenfalls in der Sankt-Anna-Kirche in Gronau. An die mit Lichterprozession, Tauferinnerung und Abendmahl reich gestaltete Liturgie der Osternacht schließt sich das Osterfrühstück im Gemeindehaus an, zu dem alle eingeladen sind. Der festliche Abendmahlgottesdienst um 10.15 Uhr in Zell wird vom Singkreis „Aufwind“ musikalisch mitgestaltet.