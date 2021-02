Lichtmomente in der Fastenzeit

Bensheim.An allen Dienstagen bis zum Palmsonntag, 28. März, finden in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim jeweils um 19.30 Uhr wieder „Lichtmomente“ statt, 30-minütige Meditationen zu Liedern aus der Fastenzeit.

Gemeindereferentin Sabine Eberle beleuchtet am heutigen Dienstag (23.) das Lied „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ auf seine textlichen Ursprünge und seine Aktualität hin. Regionalkantor Gregor Knop wird die einzelnen Strophen des Liedes in Orgelimprovisationen musikalisch darstellen und im Anschluss auch singen.

„So entsteht ein dichtes, konzentriertes Bild dieses bedeutenden, historischen und höchst aktuellen Liedes, das gerade in Zeiten der Not aufbauende Impulse setzen kann“, heißt es in der Ankündigung der Pfarrei.

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung im Pfarrbüro mit vollständigen Kontaktdaten wird gebeten: Tel. 06251/175160 oder E-Mail info@st-georg-bensheim.de red

