„Lichtmomente“ in Sankt Georg

Bensheim.An allen Dienstagen im Advent finden um 19.30 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim „Lichtmomente“ statt, die Gemeindereferentin Sabine Eberle und Regionalkantor Gregor Knop gemeinsam gestalten.

Wie im neuen Format „ChorRaumZeit“ auch, sind diese Gottesdienste offen für alle, verzichten auf Vorkenntnisse und liturgische Elemente und konzentrieren sich allein auf Wort und Musik. Wort und Musik sollen Lichtmomente in dunklen und für viele Menschen schwierigen Zeiten sein. Im Licht von Kerzen werden vor allem Adventslieder musikalisch und textlich betrachtet.

Am Dienstag, 1. Dezember, steht das Lied „Kündet allen in der Not“ im Mittelpunkt. Orgelimprovisationen und Meditationen sollen helfen, in den Advent zu finden, zur Ruhe zu kommen und dadurch Kraft für den Alltag zu schöpfen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.11.2020