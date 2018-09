Lidl will in Auerbach erweitern

Auerbach.In Auerbach will sich der an der Darmstädter Straße befindliche Lidl-Einkaufsmarkt künftig neu und moderner präsentieren. Der Magistrat hat jetzt das Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht, um eine bauplanungsrechtliche Voraussetzung für eine zeitgemäße Anpassung des Einkaufsmarktes zu schaffen. Die Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am 27. September das letzte Wort.

Im Rathaus wertet man die Pläne als positives Zeichen für den Bensheimer Stadtteil und als Stärkung des Auerbacher Zentrums. Der Standort sei als fester Bestandteil der örtlichen Nahversorgung bereits etabliert und solle durch das neue Gebäude gestärkt werden. Geplant sei eine maßvolle Modernisierung, die künftig die verbrauchernahe Grundversorgung nach Waren des täglichen Bedarfs sichern soll.

Das alte Marktgebäude soll abgerissen und an gleicher Stelle neu errichtet werden. Neben vielen Verbesserungen für die Kunden könne so die betriebsinterne Logistik optimiert werden. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 08.09.2018