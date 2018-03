Liebende sorgen für Chaos

Das White Horse Theatre führte am Bensheimer Goethe-Gymnasium Shakespeares „A Midsummer Night’s Dream“ auf. © Funck

Bensheim.Was für ein Durcheinander: Lysander liebt Hermia. Und umgekehrt. Helena schwärmt für Dimetrius. Doch Dimetrius will Hermia. Das britische White Horse Theatre hat aus Shakespeares berühmter, viel gespielter Komödie eine authentische, aber theatralisch erfrischte Liebesgeschichte gezaubert. „A Midsummer Night’s Dream“ wurde am Montag in der Mensa des Goethe-Gymnasiums aufgeführt.

Europas

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2179 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.02.2018