Liebfrauen-Kita unter neuer Leitung

Bensheim.Einen Wechsel in der Leitung des Liebfrauen-Kindergartens wurde dieser Tage vollzogen. Die seitherige Leiterin Nicole Ringgeler wollte nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch in das zweite Glied rücken, um somit dem Hort auch weiterhin zur Verfügung zu stehen. Ihre Nachfolgerin wurde Christine Zappen, die mit einer Unterbrechung schon seit 17 Jahren in diesem Kindergarten als Erzieherin tätig ist. Offiziell vollzogen wurde der Wechsel auf unserem Foto mit (von links) der Pfarrgemeinderatsvorsitzender Angela Schmidt, Pfarrer Thomas Catta, Christine Zappen, Nicole Ringgeler und Karin Jakubassen-Krämer von der Caritas-Fachberatung der Diozöse Mainz. tz/Bild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 27.10.2018