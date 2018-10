Lieder und Arien von Barock bis Klassik

Bensheim.Der Bariton Christoph von Weitzel eröffnet das Abonnement C der Spielzeit 2018/19 am Dienstag, 30. Oktober, 20 Uhr, mit einem Liederabend im Parktheater Bensheim. In alten Volksliedern, in Liedern und Arien des Barock, der Klassik, der Lieder der Romantik bis hin zu Evergreens und Songs der 1980er Jahre erzählt von Weitzel die Geschichten eines Menschen durch alle Höhen, Tiefen, Dramen und Freuden des menschlichen Lebens.

Begleitet wird der Bariton am Klavier von Ulrich Pakusch. Die Vorstellung dauert etwa 1:45 Stunden, inkl. Pause. red/Bild: Stadtkultur

