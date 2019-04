Lieder von Liebe und Leid

Bensheim.Gemeinsam mit dem Künstler-Duo „2Flügel“ hatte die Evangelische Stephanusgemeinde in Bensheim zu einem Passionsabend der besonderen Art eingeladen. Die Akteure erinnerten mit Liedern und Geschichten von Liebe und Leid an Jesu Passion, an das Feuer seiner Liebe.

Das Duo „2Flügel“, die Erzählerin Christina Brudereck und der Musiker Benjamin Seipel, bescherten den Zuhörern eine feierliche, besinnliche Stunde.

Mit ihrer besonderen Sprache erzählte Christina Brudereck vom Geheimnis rund um das Kreuz, tiefsinnig und berührend.

Mit kunstvollem Klavierspiel, Improvisation und Gesang verlieh Benjamin Seipel dem Abend eine beeindruckende Vielfalt – zum Hören, Mitsingen und Nachfolgen. tz

