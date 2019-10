Linus Roth und José Gallardo zu Gast

Bensheim.Zwei „alte Bekannte“ und Publikumslieblinge bestreiten das nächste Konzert im Rahmen der Kammermusikreihe der Kunstfreunde Bensheim: Linus Roth (Violine) und José Gallardo (Klavier) sind am heutigen Samstag (12.), 20 Uhr, im Parktheater zu Gast. Schon zweimal standen die beiden gemeinsam auf der Bühne in Bensheim – in den Jahren 2010 und 2013 – und wurden vom Publikum begeistert gefeiert.

Roth konzertierte außerdem 2014 als Solist gemeinsam mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen im Parktheater. Jetzt freuen sich die Kunstfreunde, die beiden erneut begrüßen zu dürfen.

Roth und Gallardo haben beide zahlreiche nationale und internationale Preise erhalten und konzertieren im In- und Ausland gemeinsam mit großen Orchestern oder Kammermusikern.

Auf dem Programm stehen die Violinsonate Nr. 3 d-moll op. 108 von Brahms sowie Weinbergs Violinsonate Nr. 1 op. 12 aus dem Jahr 1943. Im zweiten Teil des Abends erklingt dann Beethovens berühmte Kreutzer-Sonate. Als Sinnbild einer virtuosen Konzertsonate überstrahlt sie seit mehr als zwei Jahrhunderten alle Konkurrenten.

Karten für das Konzert gibt es online unter www.kunstfreunde-bensheim.de. Die Abendkasse öffnet um 19.15 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.10.2019