Lions beschenken Tafel-Kinder

Bensheim.Das vom Lions-Club Bergstraße-Bensheim finanzierte Weihnachtsfest für die Kinder und Familien der Tafel ist seit zwölf Jahren ein fester Bestandteil des vorweihnachtlichen Terminkalenders in Bensheim. „In diesem Jahr wollten wir die Feier nur mit den Kindern gestalten. Bei stimmungsvollem Kerzenschein hätten sich die Kinder auf warmen Decken auf den Boden gesetzt, um sich mit Weihnachtsliedern und Geschichten auf die Geschenkübergabe einzustimmen“, erzählte die Vereinsvorsitzende Mariette Rettig.

Doch die Corona-Pandemie machte diesen Plan undurchführbar. Schon das gemeinsame Backen von Plätzchen und der anschließende Verkauf auf dem Weihnachtsmarkt war für den Lions Club nicht möglich gewesen. Not macht bekanntlich erfinderisch und so wurde an einem Samstagnachmittag räumlich getrennt virtuell die Weihnachtsbäckerei durchgeführt. Jetzt musste nur noch ein Verkaufsstand gefunden werden.

Der Edeka-Markt Jakobi in der Wormser Straße erlaubte dem Lions-Club, vor dem Haupteingang die Plätzchen zu verkaufen. „In einer Stunde waren alle 68 Plätzchentüten verkauft“, so Lions-Präsident Manfred Rettig. Da natürlich der Erlös nicht vergleichbar war mit dem Stand auf dem Weihnachtsmarkt, musste man auf Rücklagen zurückgreifen, um für alle Kinder im Alter bis zehn Jahren ein Geschenk im Wert von 25 Euro zu kaufen.

„Die Wünsche der Jungen und Mädchen wurden dann, wie in den vergangenen Jahren, vom Kaufhaus Ganz zusammenstellt und liebevoll eingepackt“, lobte Mariette Rettig die Zusammenarbeit mit dem Kaufhaus. Als Alternative zur Feier in der Tafel hatte man dann geplant, im Freien die Geschenkübergabe durchzuführen.

Die Stadt Bensheim hatte schon ihr Einverständnis gegeben, auf dem Marktplatz die Geschenkübergabe zwischen Weihnachtsbaum und Krippe zu ermöglichen. Dann kam der zweite Lockdown und auch das Ende für diesen Plan Und so war dann die Bescherung für 185 Kinder doch im Gebäude der Tafel, aber es wurden Corona-gerecht in Zeitfenstern für eine kleinere Anzahl von Familien die Geschenke ausgegeben.

Am Ende sah man trotz aller Widrigkeiten, die die Planung im Vorfeld erschwerten, strahlende Kindergesichter, die freudig ihre Geschenke nach Hause trugen. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.12.2020