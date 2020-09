Liszt und Mussorgsky als virtuoser Rausch

Bensheim.Festivalfinale mit einem Stammgast: Beim Abschlusskonzert der 22. Bensheimer Orgelwochen konnte Organisator Konja Voll bereits zum dritten Mal nach 2014 und 2016 Etienne Walhain in der erneut exzellent besuchten Michaelskirche begrüßen.

Der seit 2005 als Titularorganist der Notre-Dame-Kathedrale im belgischen Tournai amtierende Anfangvierziger hatte besonders spektakuläre Werke im Gepäck: Liszts Fantasie über B-A-C-H und Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ in kongenialen Transkriptionen seines Anfang 2019 mit fast 89 Jahren verstorbenen großen Lehrers Jean Guillou. Wer die Orgel als echtes Virtuoseninstrument erleben wollte, war hier genau richtig.

Guillous Orgelschaffen erscheint wahrhaft einzigartig: über 100 Plattenveröffentlichungen (unter anderem Gesamtaufnahmen von Bach und Franck), gut 30 Solostücke plus acht Konzerte, dazu zahlreiche Bearbeitungen unterschiedlichster Komponisten (Bach, Vivaldi, Mozart, Liszt, Schumann, Verdi, Mussorgsky, Rachmaninow, Tschaikowsky, Prokofjew, Strawinsky). Herausragend originell ist das 1977 entstandene Arrangement von Liszts BACH-Fantasie, in dem Elemente der ursprünglichen Orgelkomposition (1855) und der späteren Klavierversion (1871) zu einer neuen „synchretistischen Fassung“ (O-Ton Guillou) verschmolzen werden.

Etienne Walhains sensationell geschmeidige Interpretation machte dieses perfekt zusammengefügte Bravourstück als virtuosen Rausch der suggestivsten Sorte erlebbar. Der naturgemäß pianistisch inspirierte Furor der Komposition wirkte hier tatsächlich von den blitzenden improvisatorischen Gesten des Auftakt-Präludiums bis hin zu den rasant changierenden Steigerungspassagen des Fugen-Hauptteiles mustergültig auf die Orgel übertragen. Derart brillantes Liszt-Spiel hat man von einem Organisten lange nicht gehört – eine außergewöhnliche Konzerterfahrung.

In Sachen Spieltemperament ganz auf den Spuren seines Lehrers zeigte sich Walhain dann auch bei Mussorgskys monumentalem Zyklus, mit dessen 1988 herausgekommener Orgelfassung Guillou einen besonderen Coup landen konnte. Darin nämlich gelang es ihm meisterhaft, zugleich nahe am pianistischen Original zu bleiben und die spielerischen Möglichkeiten der Orgel auszuschöpfen. Walhains Wiedergabe faszinierte vor allem durch ihren geradezu überschäumenden Elan, der den 1874 komponierten Zyklus in deutlich unter einer halben Stunde und damit rekordverdächtig gedrängt vorüberziehen ließ.

Kontemplative Nummern wie „Das alte Schloss“ oder „Die Katakomben“ klangen so ungewohnt bewegt, ohne an koloristischem Reiz einzubüßen. In lebhafter angelegten Bildern à la „Tuilerien“, „Kükenballett“, „Limoges“ oder dem famos entfesselten Hexenportrait „Die Hütte auf Hühnerfüßen“ triumphierte dagegen Walhains schier grenzenlose Virtuosität – bei stets stupender Klarheit aller musikalischen Details.

„Das große Tor von Kiew“ sorgte dann für den denkbar opulenten Ausklang und entsprechend begeisterte Publikumsreaktionen. Als exquisiten Rausschmeißer spendete Etienne Walhain den von ihm selbst eingerichteten „Tanz der Zuckerfee“ aus Tschaikowskys „Nussknacker“.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.09.2020