Literarischer Abend in der Synagoge

Auerbach.Die letzte Veranstaltung des Auerbacher Synagogenvereins in diesem Jahr ist eine Lesung von Berthold Mäurer, der Prosa und Aphorismen aus dem Werk des Wiener Autors Peter Altenberg vortragen wird, musikalisch begleitet von Mariella Pieters an der Harfe.

Am Mittwoch, 5. Dezember findet dieser literarische Abend um 19.30 Uhr in der ehemaligen Synagoge, Bachgasse 28, statt.

Berthold Mäurer liest Altenberg

Peter Altenberg (1859 -1919) war ein klassischer Kaffeehausdichter des ausgehenden 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, als Wien vor dem Krieg und dem Untergang der Donaumonarchie eine kulturelle Blütezeit erlebte – Gustav Klimt, Arnold Schönberg, Sigmund Freud sind einige Namen dieser Epoche.

Zu seiner Kaffeehausliteratur wurde Peter Altenberg angeregt durch Beobachtungen in seinem Umfeld: kurze Eindrücke, flüchtige Begegnungen, zufällig mitangehörte Gespräche schrieb er ohne Plan und wie im Telegrammstil nieder. Dabei entstand eine umfassende Studie der Gesellschaft und des Lebens in der Wiener Moderne der Jahrhundertwende. In zwölf Büchern hat er bis zu seinem Lebensende 1919 diese Prosaskizzen veröffentlicht.

Berthold Mäurer wird aus diesem großen Schaffenspotenzial des Dichters einige ausgewählte Texte dem Publikum vorstellen und ihm die Pforte in das Wiener Kaffeehaus des Fin de Siècle öffnen. Karl Kraus, Freund und Förderer, nannte Altenberg einen Narren, der, als er die Welt verließ, die Welt in Stummheit hinterließ. Mariella Pieters wird mit ihrem Harfenspiel die Lesung begleiten.

Der Eintritt ist wie immer frei, für Spenden ist der Verein dankbar. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.11.2018