Live-Musik auf der Rex-Terrasse

Bensheim.Das Musiktheater Rex wird – wie berichtet – ab 14. August wieder durchstarten. Nach aktuellem Stand der Dinge dürfen sich dann bis zu 200 Besucher in der alten Güterhalle aufhalten. Vorgesehen ist, verschobene Konzerte nachzuholen, hatten die beiden Rex-Macherinnen Margit Gehrisch und Martina Wagner betont.

Wer vorher schon ein bisschen Rex-Flair schnuppern möchte, kann am Samstag, 25. Juli, von 11 bis 15 Uhr zum Frühschoppen auf die Terrasse des Musiktheaters kommen. Der Eintritt ist frei, es gibt Live-Musik. Weitere Frühschoppen-Termine sind am 9., 15. und 23. August sowie am 6. September jeweils ab 11 Uhr auf der Terrasse mit wechselnden Künstlern.

Entstanden als kreativer Akt zum Erhalt der Kultur in der Corona-Krise haben sich die Terrassenkonzerte des Musiktheaters Rex schnell beim Publikum etabliert. Mit wechselndem Musikprogramm verwöhnt das Rex-Team bis zu 200 Personen an Tischen mit Getränken und Speisen unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften. Der Eintritt ist frei, jedoch freuen sich die teilnehmenden Musiker über einen „vollen Hut“ als Anerkennung. Wer das musikalische Programm gestaltet, erfährt man zeitnah zum Termin auf der Website www.musiktheater-rex.de.

Den Auftakt zum eigentlichen Sommerprogramm macht dann die CCR-Revival-Band am Freitag, 14. August, ab 20.30 Uhr. Die CCR-Revival-Band überzeugt seit 1997 musikalisch mit den Songs der legendären Creedence Clearwater Revival. Ein Raunen ging damals durch die Szene, als sie ihre ersten Konzerte vor kritischem Creedence-Fanpublikum gaben. Auftritte auf diversen Oldienächten ließen die Band schnell bekannt werden.

Im Repertoire der CCR-Revival-Band sind Songs wie zum Beispiel „Born On The Bayou“, „Suzy Q“, „Proud Mary“, „Bad Moon Rising“ oder „Green River“.

Die Tribute-Band präsentiert die beliebtesten Creedence-Songs, aber auch einige andere Kompositionen aus den 60er und 70er Jahren, die sich nahtlos in das CCR-Revival-Set einfügen. red

Info: Weitere Informationen unter www.musiktheater-rex.de

