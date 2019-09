Livus-Apotheke neu im Ärztezentrum

Auerbach.Das neue Ärzte- und Gesundheitszentrum am Berliner Ring in Auerbach wird mehr und mehr mit Leben erfüllt. Neu eröffnet hat jetzt in dem Gebäudekomplex die Livus-Apotheke. Apotheker Sebastian Rücker und sein Team sind in den großzügigen und hellen Räumlichkeiten für Kranke und Gesunde da.

Abholboxen für Bestellungen

Neben Medikamenten und anderen Gesundheitsprodukten findet sich in den Schränken und Regalen vieles aus dem Bereich Wellness und Kosmetik. Die Apotheke ist ebenerdig erreichbar und barrierefrei, zahlreiche Parkplätze sind direkt vor der Tür. Zum Service gehört ebenso ein Bringdienst wie die Möglichkeit, Vorbestellungen aufzugeben und diese in rund um die Uhr erreichbaren Abholboxen hinterlegen zu lassen. Das Foto zeigt Apotheker Rücker mit einem Teil seines Teams (von links): Katja Stausebach, Rita Waldukat, Dagmar Heger und Angelika Krollik. thz/Bild: Zelinger

