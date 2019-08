Lob für Leistungsvermögen

Auerbach.Im Rahmen seiner Sommertour besuchte der Vorsitzende der Bergsträßer SPD, Marius Schmidt, die Bensheimer Stadtteile Auerbach und Hochstädten. In lockerer Runde stand dabei ein Spaziergang vom Fürstenlager in Auerbach zum Hochstädter Haus in Hochstädten auf dem Programm. Mit von der Partie waren auch die Landtagsabgeordnete Karin Hartmann sowie Stadtrat Norbert Bauer.

Am Ausgangspunkt, dem Parkplatz in der oberen Bachgasse, informierten die beiden Ortsbezirksvorsitzenden Jürgen Kaltwasser und Ralph Stühling über das anstehende Verfahren zur neuerlichen Prädikatisierung Auerbachs als Luftkurort sowie die prekäre Parksituation beim Fürstenlager.

Der Suchverkehr führe – wie mehrfach berichtet – in Stoßzeiten immer wieder zu Beeinträchtigungen und damit Verärgerungen der Anwohner in der oberen Bachgasse und der Mühltalstraße. Zur Verbesserung dieser Situation verkehrt seit Anfang August, zunächst für drei Monate befristet, an Sonn- und Feiertagen ein kostenloser Shuttlebus.

Nach Auswertung der gewonnenen Erfahrungen muss für das kommende Jahr über die weitere Vorgehensweise entschieden werden. Karin Hartmann sicherte ihre Unterstützung auf Landesebene zu.

In Hochstädten angekommen, stellte der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Heimatpflege und ehrenamtliche Geschäftsführer des dort betriebenen Dorfladens, Andreas Klemm, das Hochstädter Haus im Rahmen eines kleinen Rundganges vor.

Marius Schmidt zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Hochstädter Bürger und seiner Vereine, die Kreativität und Leistungsvermögen auch in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt hätten. Beim Umtrunk wurde die Bedeutung des Dorfladens für die örtliche Nahversorgung hervorgehoben. Für ländlich geprägte Orte seien Einrichtungen wie der Dorfladen mehr als eine Alternative, war sich die Runde einig. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.08.2019