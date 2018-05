Anzeige

Bensheim. Bürgerhaus und Haus am Markt - zwei Großprojekte, über die seit Jahren debattiert wird. Und ein Ende ist aktuell nicht in Sicht, auch wenn im Bürgerhaus mit der inneren Entkernung mittlerweile die Modernisierungsarbeiten angefangen haben.

Das Bürgerforum Baukultur in Bensheim, im August 2016 als unabhängige und nach eigener Auffassung kompetente Plattform gegründet, befasst sich ebenfalls intensiv mit der städtebaulichen Gestaltung im Herzen der Stadt - und das durchaus differenziert. „Wir sind überzeugt, dass Bensheim mit der neuen Marktplatzgestaltung und dem neuen Haus am Markt architektonisch einen überregional ausstrahlenden Meilenstein für hochwertige Baukultur setzen wird“, heißt es in einer Stellungnahme.

Statt „hilfloser Architekturbastelei auf Kreisliganiveau“ wie an der Fassade des Fachmarktzentrums knüpfe Bensheim mit dem neuen Gebäude baukulturell an seine herausragende durch Heinrich und Georg Metzendorf geprägte Bautradition an. Dadurch spiele man wieder dort, wo man hingehöre und über weite Phasen seiner Baugeschichte selbstverständlich platziert gewesen sei: auf Bundesliganiveau. dr