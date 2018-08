Anzeige

Bensheim.Die Bürgerhilfe Bensheim lädt zu einem Vortrag ein: Der Psychologe Otto Merkel hält am Mittwoch, 29. August, einen Vortrag unter dem Motto „Mehr Lebensqualität durch lösungsorientiertes Handeln“. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr und findet im Generationentreff, Hauptstraße 53, statt, informiert Peter Röhrs, stellvertretender Vorsitzender der Bürgerhilfe.

Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Mitglieder des Vereins, auch Nichtmitglieder sind dazu eingeladen. Der Psychologe Otto Merkel war sein ganzes Berufsleben in der Beratung und der Therapie tätig, davon die letzten 25 Berufsjahre in einer Erziehungsberatungsstelle in Wiesbaden. Merkel, selbst Mitglied der Bürgerhilfe, merkt dazu an: „Ich habe mich die letzten 20 Jahre meiner Berufstätigkeit dem lösungsfokussierten Beratungsansatz zugewandt.“

Der Vortrag soll einladen, lösungsorientiertes Denken und Handeln in der Fantasie auszuprobieren. Wichtig dabei ist, sich auf das zu konzentrieren, was man erreichen will – um dann zu schauen, wann es im eigenen Leben schon einmal ein wenig so war, wie man es gerne hätte. red