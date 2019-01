Lokalschau der Zeller Züchter

Zell.Am Wochenende veranstaltet der Rassegeflügelzuchtverein Zell seine diesjährige Lokalschau. Angeschlossen ist die 21. Zeller Taubenschau. 27 Züchter aus dem südhessischen Raum zeigen 300 Tiere. Ein buntes Bild ergibt sich durch Enten, Gänse Hühner, Zwerg-Hühner und Tauben in 32 Rassen und 43 Farbenschlägen. Die Tiere werden heute nach Zell gebracht. Am Freitag werden sie von vier Preisrichtern bewertet und die Spitzentiere herausgestellt.

Die Schau ist am Samstag (12.) von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag (13.) von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Für die Kleinen ist eine Tombola vorhanden. Am Samstag um 16 Uhr findet die feierliche Eröffnung der Schau statt. Neben den erfolgreichen Ausstellern werden auch verdiente Vereinsmitglieder geehrt.

Mit der Lokalschau endet für die Zeller Geflügelzüchter die erfolgreiche Schausaison 2018/19. Sie konnten hohe und höchste Auszeichnungen auf Schauen im gesamten Bundesgebiet erreichen. Am vergangenen Wochenende wurden die Zeller – wie berichtet – bei der Kreisschau in Lautern Vereinskreismeister des Kreisverbandes Bergstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.01.2019