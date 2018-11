Lustspiel-Operette in Mainz

Bensheim.Der Bensheimer Volkshochschulförderverein bietet folgende Theaterfahrt an: Am Samstag, 26. Januar, steht ein Besuch der Lustspiel-Operette „Märchen im Grand-Hotel“ im Staatstheater Mainz auf dem Programm – eine deutsche Erstaufführung des Werks von Paul Abraham, der das Genre Operette mit Walzer, Tango, Charleston und Jazz in eine neue Zeit katapultierte.

Anmeldung bis spätestens 13. Dezember und weitere Informationen bei Gerda Daum, Heppenheim, Telefon 06252/76737 oder per E-Mail an theaterfahrten@vhsfoerderverein-bensheim.de.

Mitfahrer haben die Möglichkeit, in Heppenheim, Bensheim, Auerbach und Zwingenberg zuzusteigen. red

