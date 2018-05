Anzeige

Die Kontrahenten Börne und Heine, beide vom Pariser Exil aus schreibend, verkörpern beide Seiten der Argumentation: Börne sieht Luthers enge Bindung an die Fürsten als verantwortlich für den mangelnden Freiheitswillen der Deutschen und die Tradition der Hinnahme der Machtverhältnisse. Für ihn war Reformation „die Schwindsucht, an der die deutsche Freiheit starb und Luther war ihr Totengräber“.

Anders Heine, der wohl Kritik an den schlimmen politischen Fehlentscheidungen Luthers übt, doch seine Charakterstärke bewundert, in der sich Gegensätzliches vereine: „Er war zugleich ein träumerischer Mystiker und ein praktischer Mann der Tat, seine Gedanken hatten nicht bloß Flügel, sondern auch Hände“, ohne Luther wären – in Heines Sicht – Geistesfreiheit, Philosophie und Toleranz in Deutschland nicht möglich geworden.

Professor Dr. Wiese ist Inhaber der Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie an der Goethe-Universität Frankfurt. An sein Studium von Evangelischer Theologie und Judaistik schloss sich vielfältige Lehrtätigkeit in Europa, USA und Kanada an. Der Eintritt zum Vortrag ist frei, für Spenden ist der Verein dankbar. red

