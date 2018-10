Mächtige Felsformationen am Borstein

Bensheim.Die erste Wanderung der Bürgerhilfe Bensheim war wegen des schönen Wetters, der herbstlichen Farben und der vielen Informationen durch Wanderführerin Walburga Kandler ein voller Erfolg. Vom Marktplatz und vom Schönberger Sportplatz ging es am Hochstädter Friedensmal vorbei zum Waldgasthaus „Am Borstein“. Der Rückweg führte zunächst zu dem Felsen, nach dem das Gasthaus benannt ist, dem Borstein sowie dem Teufelsstein. Die Wandergruppe war beeindruckt von den gewaltigen Felsformationen. Zum Abschluss bedankte sich Franz Apfel bei Walburga Kandler für die Organisation. Alle Beteiligten wünschen sich, dass das Angebot an geführten Wanderungen in die Jahresplanungen der Bürgerhilfe einfließt. red/Bild: Bürgerhilfe

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.10.2018