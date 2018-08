Männerstimmen gesucht

Bensheim.Der Eventchor Bensheim geht mit Schwung sein neues Programm an: Leiterin Gudrun Nowak hat schöne adventliche Lieder von Bach bis Chillcott zusammengestellt.

Die Proben – mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr – für die Konzerte im Dezember haben begonnen, auch wenn es manchen derzeit seltsam anmutet, an Sommerabenden Weihnachtliches zu singen.

Der Chor könnte noch gut ein paar Männerstimmen brauchen: Wer Lust hat, mitzusingen, kann schon am Mittwoch (22.) um 19.30 Uhr im Grünen Saal des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums vorbeischauen oder sich bei Gudrun Nowak melden: Telefon 0179/7455530 oder per Mail an gudrun.nowak@gmx.de. Nähere Informationen zum Chor auf www.eventchor-bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.08.2018