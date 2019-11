Männerstimmen gesucht

Bensheim.Das Jubiläumsjahr der Harmonie Fehlheim neigt sich dem Ende zu, doch die letzten Wochen des Jahres sind für die Sänger noch voller Aktivitäten.

Bei den Feierlichkeiten zum Volkstrauertag, Sonntag, 17. November, wird der Chor die Feierstunde in Fehlheim auf dem Friedhof musikalisch mitgestalten, außerdem sind die Funtastixx am 30. November zu Gast im Sozialzentrum der Awo, um die Senioren auf die Adventszeit einzustimmen.

Am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr findet in Fehlheim in der Kirche Sankt Bartholomäus das traditionelle Adventskonzert der Harmonie-Chöre statt. Der Eintritt zu dieser Traditionsveranstaltung zum 1. Advent ist frei, die Sänger freuen sich aber über Spenden, um die Vereinsarbeit zu finanzieren. Ein weiterer Programmpunkt ist der Seniorennachmittag des Ortsbeirates am Sonntag, 8. Dezember. Auch hier sind die Funtastixx Bestandteil des Programms.

Am 11. Dezember gibt es zudem ein gemeinsames Konzert des jungen Ensembles mit dem Chor der Musikschule Bensheim Wings of Joy in der Schwanheimer Kirche. Ergänzt wird das Programm der Chöre mit dem Schlagzeug-Ensemble der Musikschule. Der Beginn dieser Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Viel Zeit, sich von der Aktivitäten des Jubiläumsjahres zu erholen, bleibt aber nicht, steht doch im Jahr 2020 der nächste Höhepunkt auf dem Programm. Am 13. Juni ist ein gemeinsames Konzert mit dem Katholischen Kirchenmusikverein Fehlheim im Parktheater geplant. Für diesen Auftritt würden sich Chorleiter Marc Bugert und besonders die Sänger der Männerstimmen über stimmliche Unterstützung freuen.

Erste Probe am 13. Januar

Aus diesem Grund bietet der Verein die Möglichkeit in Form eines Projektchores Männern – und auch Frauen, die im Tenor singen können – bis zum Konzert den Verein zu unterstützen, ohne sich durch Mitgliedschaft an den Verein zu binden. Die erste Probe der Männer findet statt am Montag, 13. Januar, um 20 Uhr in Fehlheim in der alten Schule. Gastsänger sind willkommen.

Wer hierzu noch nähere Informationen möchte, kann sich über die Homepage der Harmonie mit dem Vorstand in Verbindung setzen: www.harmonie-fehlheim.de. red

