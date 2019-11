Märchenfest im Kinderhaus Effax

Auerbach.Märchen war in den letzten Wochen das Thema im Kinderhaus Effax. Am Samstagnachmittag feierte man dazu passend ein großes Märchenfest. Die Räume waren zur Überraschung der Kinder entsprechend geschmückt und jeder Raum einem Märchen zugewiesen. Bei „Hänsel und Gretel“ konnten die Kinder nach einem Gang durch den Wald das Hexenhaus besichtigen (unser Bild). In verschiedenen Sprachen vorgelesen wurde bei „1000 und eine Nacht“. Auch moderne Geschichten fanden ihren Weg ins Kinderhaus. Das Bauzimmer passte zu „Ninjago“ und bei der Eiskönigin durften die Kinder Schneemann Olaf basteln. Natürlich war für das leibliche Wohl gesorgt. df/

