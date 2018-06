Anzeige

Bensheim.Kurz vor den Sommerferien fand ein großes Märchenfest in der Evangelischen Kindertagesstätte der Stephanusgemeinde in Bensheim statt. In den vergangenen Wochen hatten sich die Kinder mit den unterschiedlichsten Märchen beschäftigt und eine Märchenerzählerin hatte die Mädchen und Jungen auf das Märchenfest eingestimmt.

Das Märchenfest war auch das letzte Sommerfest, das von Christine Franke, der langjährigen Leiterin der Einrichtung, ausgerichtet wurde. Frau Franke verlässt nach 28 Jahren die Kindertagesstätte und übergibt den „Zauberstab“ der Leitung an ihre Nachfolgerin Nicola Beecken, die sich beim Märchenfest schon allen vorgestellt hat und sich sehr auf die Arbeit in der Stephanusgemeinde freut.

Es war ein ganz besonders Fest, auch für Christine Franke, denn sie wurde von den Erzieherrinnen mit einem lustigen Theaterstück überrascht. Die Erzieherinnen spielten für alle die Geschichte „ Als die Ziege schwimmen lernte“. Die Mitspieler waren fantasievoll verkleidet und die Geschichte war für alle Zuschauer eine große Überraschung.