Märchenzauber für die ganze Familie

Bensheim.Im Parktheater in Bensheim fand wieder die traditionelle Kinderweihnachtsfeier von Dentsply Sirona statt. Mehr als 250 Kinder besuchten mit ihren Eltern und Großeltern das fröhliche Fest, das seit mehr als 35 Jahren ein vorweihnachtlicher Höhepunkt für die Mitarbeiter des Unternehmens ist.

Weihnachten ist die Zeit der Märchen. Dentsply Sirona greift diese Tradition jedes Jahr im Rahmen der Kinderweihnachtsfeier auf. In diesem Jahr stand bei dem vorweihnachtlichen Nachmittag das Märchen Frau Holle auf dem abwechslungsreichen Programm.

Der Bensheimer Bläserchor spielte zum Empfang im weihnachtlich geschmückten Parktheater auf. Nach der feierlichen Begrüßung der Gäste durch den Betriebsrat, der das Programm jedes Jahr organisiert und umsetzt, sorgte Zauberer Schmittini für einen fröhlichen Auftakt der Veranstaltung. Anschließend hieß es: Bühne frei für Frau Holle, die ihren Goldstaub für die fleißige Goldmarie herabrieseln ließ.

„Es ist für uns als Organisatoren schön zu sehen, dass die Feier bei den Familin gut ankommt und wie viel Spaß die Kinder an dem Programm haben“, so Betriebsratsvorsitzender Michael Martin.

Die Kinderweihnachtsfeier ist für die Mitarbeiter von Dentsply Sirona und ihre Familien ein fester Termin in der Adventszeit. „Für uns als Unternehmen ist es auch ein schöner Anlass, Wertschätzung für unsere Mitarbeiter auszudrücken, die Familie und berufliches Engagement jeden Tag in Einklang bringen. Ein familienfreundliches Umfeld, das Eltern dabei unterstützt, ist bei Dentsply Sirona gelebte Unternehmenskultur“, sagt Gregor Walter, Personalleiter bei Dentsply Sirona.

Für strahlende Kinderaugen sorgte anschließend der Besuch des Weihnachtsmanns, der in diesem Jahr Unterstützung durch den Bischof Nikolaus erhielt. „Die Figur des Bischofs gehörte bereits in früheren Jahren zur Kinderweihnachtsfeier dazu. Diese Tradition haben wir jetzt wiederaufleben lassen. Wir möchten den Gästen damit nahebringen, was Weihnachten bedeutet“, so Michael Martin.

Jeder kleine Gast nahm eine Geschenktüte mit Obst, Süßigkeiten und Spielsachen in Empfang, anschließend trugen die Kinder ein Gedicht oder Weihnachtslied vor. red

