Mahnung und Hoffnung

Hochstädten.In Hochstädten haben die Bürger auf Einladung des Ortsbeirats am Volkstrauertag am Ehrenmal der gefallenen Soldaten beider Weltkriege gedacht. Die Feuerwehrkapelle Zwingenberg umrahmte die Gedenkfeier und hielt die Ehrenwache. Ortsvorsteher Bernd Rettig begrüßte die rund 30 Anwesenden und erinnerte an die Gefallenen und Vermissten.

Joachim Uhde vom Magistrat der Stadt Bensheim sprach von einem Tag der Trauer und Mahnung, aber ebenso der Hoffnung auf Versöhnung. Er müsse als Verpflichtung für die Zukunft verstanden werden: „Die Millionen Opfer der beiden Weltkriege und die täglich neuen Opfer von Gewalt und Verbrechen nach 1945 haben uns gelehrt, nicht zu vergessen.“

Auch heute „brennt es schon wieder an vielen Stellen. Die Despoten in den USA, der Türkei und Russland sind Egoisten ohne Rücksicht auf andere“, fuhr Uhde fort. Er erwähnte deutsche Soldaten, die „für unsere Sicherheit Leben und Gesundheit aufs Spiel setzen“.

Zu der Trauer über die gefallenen Soldaten und Zivilisten im Ersten und Zweiten Weltkrieg, komme aktuell die Bedrohung durch Terroristen.

Ein Zeichen gegen Gewalt

Gerade deshalb sei es wichtig, Zeichen gegen Gewalt zu setzen, um Erinnerungslücken zu füllen, die durch den Tod von Zeitzeugen entstehen. Aus diesem Grund müsse das Kriegerdenkmal als Ausdruck von Trauer um die Gefallenen – und nicht als Verherrlichung eines Kriegseinsatzes – verstanden werden. „Wir müssen mit den Menschen, die diese schrecklichen Zeiten erlebt haben, reden, aufschreiben, was sie zu erzählen haben, und dies veröffentlichen.“

Nach der Ansprache legte Dieter Lang aus Hochstädten einen Kranz am Ehrenmal nieder. gs

