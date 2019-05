Maiandacht im Park des Caritasheims

Bensheim.Andere Wege gingen die Organisatoren der alljährlichen Maiandacht in diesem Jahr. Die Kolpingsfamilie lud am Sonntag in den schmucken Garten des Caritasheimes in der Heidelberger Straße ein.

Der Park bot nicht nur ein wunderschönes Ambiente, er war auch für ältere Menschen besser zu erreichen als der Waldfriedhof. Dank sagte daher der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Josef Roesch, der Leiterin des Caritasheimes Ulrike Schaider. Präses Heinz Förg hielt die Andacht. Dominik Roesch spielte auf der Gitarre. df//Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.05.2019