Bensheim.Die Frauengruppe von Sankt Georg bietet für alle interessierten Frauen eine Marienandacht am Montag, 7. Mai, um 20 Uhr, im Pfarrzentrum von Sankt Georg an. An diesem Abend wird die untrennbare Einheit von Mutter und Kind, von Jesus und Maria, betrachtet. Denn Studien haben gezeigt, dass gerade die Bindung zwischen Mutter und Sohn besonders eng ist.

Auch Jesus ist nicht ohne seine Mutter zu verstehen. In dieser Maiandacht will man dieser besonderen Mutter-Sohn-Beziehung bei besinnlichen Texten und bekannten Marienliedern gedenken. Nicole Zach wird hierbei musikalisch am Klavier unterstützen.

Dieses und die damit verbundene Einladung richtet sich an alle Frauen, die sich näher mit diesem Thema im Marienmonat Mai beschäftigen möchten. red