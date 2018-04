Anzeige

Fehlheim.Für fast jeden Musikgeschmack ist bei der Maifeier der Harmonie Fehlheim etwas dabei. Am Montag, 30. April, um 20 Uhr, steigt die Premiere des Gruppenschmetterns im Dorfgemeinschaftshaus, woanders bekannt auch als Rudelsingen.

Da dieser Begriff geschützt ist, nennt es die Harmonie Gruppenschmettern. Anstatt nur in den Mai getanzt, wird dieses Jahr in den Mai gesungen. Jeder kann mitmachen, da die Liedtexte per Beamer an die Wand projiziert werden, so dass dem Gemeinschaftserlebnis nichts im Wege steht. Die Liedauswahl trifft das Publikum. Freunde der volkstümlichen Blasmusik kommen am 1. Mai beim Frühschoppen ab 10.30 Uhr auf ihre Kosten. Die Original Fehlheimer Feierabendmusikanten sind Garant für die zünftige musikalische Gestaltung der allseits beliebten Veranstaltung.

Höhepunkt des Frühlingsfest wird das Jubiläum des Frauenchores sein. Vor 20 Jahren wurde der Traditionschor Harmonie 1894 Fehlheim durch Gründung des Frauenchores bereichert. Dies möchten die Frauen mit ihrem Chorleiter Marc Bugert bei einem Nachmittagskonzert am 1. Mai ab 14 Uhr feiern. Da alleine feiern wenig Spaß macht, werden sie unterstützt vom Frauenchor des Sängerbunds Hüttenfeld. Auch dieser Chor steht unter der Leitung Marc Bugerts. Für das leibliche Wohl wird an allen Tagen gesorgt.