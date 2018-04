Anzeige

Bensheim.Bereits zum 30. Mal feiert der 1. Bergsträßer Spielmanns- und Fanfarenzug sein Vereinsfest am 1. Mai im Wambolder Sand. Zu „Weck, Worscht und Woi“ und natürlich Fass-Bier, so der Spielmannszug, lädt der Verein Familien, Ältere und Junggebliebene ein, gemeinsam unter freiem Himmel zu feiern. Musik kommt aus der Konserve mit DJ Peter Henninger. Als Neuerung zum 30. Jubiläum wird Äppelwoi ausgeschenkt.

Der Verein weist ausdrücklich darauf hin, dass am Schönberger Sportplatz keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Wie auch in den vergangenen Jahren Jahr ist die Durchfahrt ab dem Feldweg Schönberger Straße in Auerbach und dem Feldweg am Hofweg in Schönberg nur mit Ausnahmegenehmigungen des Vereins möglich. Es herrscht an beiden Straßen für Festbesucher und Weinlagenwanderer absolutes Parkverbot an dem Tag.

Sanitätszelt vor Ort

Außerdem steht am Schönberger Sportplatz gemeinsam organisiert mit der Weinlagenwanderung den ganzen Tag ein Sanitätszelt für Blasenpflaster oder Schnittwunden zur Verfügung.