Maifest am Wambolder Sand

Bensheim.Auch dieses Jahr findet wieder das Vereinsfest des 1. Bergsträßer Spielmanns- und Fanfarenzug am 1. Mai am Wambolder Sand statt. Der Verein lädt ein, unter freiem Himmel mit Familien, Älteren und Junggebliebenen zu feiern. Für die Musik konnte man Jean Diehl mit seiner Band Pink Panthers gewinnen.

Der Verein beklagt, dass man jeden Abend viele Scherben auflesen müsse. Dabei handele es sich in der Mehrzahl um mitgebrachte Getränke oder Flaschen, da der Verein für seinen Ausschank Pfand erhebt. Es habe sich im großen Stil eingeschlichen, dass Getränke auf die Weinlagenwanderung und auch in den Wambolder Sand von zu Hause mitgebracht werden. „Das ist eine Unsitte“, so die Vorsitzende Christel Zenker, das Mitbringen von Getränken habe auf einem Vereinsfest nichts verloren. Der Verein stellt am Eingangsbereich wieder Boxen auf und verteilt zahlreiche Mülltüten auf dem Gelände, um dem Abfall Herr zu werden. Der Appell des Vereins geht an die Jugend, ihren mitgebrachten Müll wieder mit nach Hause nehmen.

Außerdem gibt es dieses Jahr eine Neuerung: Der Verein beteiligt sich am Pfandsystem der Weinlagenwanderung. Das heißt, auf dem Fest können die Flaschen der Weinlagenwanderung abgegeben und das Pfand eingelöst werden, aber nur mit dem entsprechenden gültigen Pfandmarken. Insgesamt zehn Securitykräfte sollen für Ruhe und Ordnung sorgen. „Das ist viel Geld für den Verein“, so die Vorsitzende. Taschenkontrollen würden nicht ausgeschlossen und im Bedarfsfall auch durchgeführt.

Außerdem wurde zusammen mit dem Team der Weinlagenwanderung der Sanitätsdienst organisiert. Wie auch in den vergangenen Jahren ist der Parkplatz des Schönberger Sportplatzes dafür vorgesehen. Dort stehen keine Parkplätze für Besucher zur Verfügung.

Die Durchfahrt ab dem Feldweg Schönberger Straße in Auerbach und dem Feldweg am Hofweg in Schönberg sind nur mit Ausnahmegenehmigungen des Vereins möglich. Die Wege sind den Festbesuchern und Weinlagenwanderer zu Fuß vorbehalten. red

