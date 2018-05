Anzeige

Bensheim.Es ist angerichtet: Der rote Strich ist gezogen, die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen – und auch das Wetter spielt in diesem Jahr mit: Heute Abend (9.) steigt zum 16. Mal das Musikfestival Maiway. Insgesamt stehen 40 Live-Bands auf 27 Bühnen in der Innenstadt – alle verbunden durch den „roure Schdrisch“.

Der offizielle Startschuss fällt um 19 Uhr in der einzigen Open-Air-Location Stadtpark. Dort treten das Hoffmann Projekt der Behindertenhilfe und die Band Groove Generation auf der Bühne auf. In allen anderen Spielstätten geht es dann um 20 Uhr los. Wer schon vorher Lust auf Musik hat, kann sich am Nachmittag auf den Weg zum Kirchberghäuschen machen. Dort tritt als Pre-Opener ab 16 Uhr Juja auf. In der Kirche Sankt Georg ist wieder das Bergsträßer Jazz-Festival mit Blue Note Bach zu Gast. Tickets gibt noch bis 12 Uhr im Vorverkauf (unter anderem im BA-Medienhaus) sowie an der Abendkasse in allen teilnehmenden Locations. cim