Maiway macht mobil

Von unserem Redaktionsmitglied

Dirk Rosenberger

Das Haus am Markt liegt bald in Trümmern, das Bürgerhaus sieht aus wie die stümperhafte Kopie einer Christo-Verhüllung. Es scheppert und kracht in letzter Zeit also gewaltig in der Bensheimer Innenstadt - da schmeichelt es Augen und Ohren verstärkt, wenn es zu einer musikalischen Eskalation im besten Sinne kommt.

Maiway liefert verlässlich seit 2003 beste Unterhaltung auf hohem Niveau - die aktuelle Ausgabe am Mittwochabend demonstrierte erneut eindrucksvoll, warum das Musikfestival Stadtmarketing pur und ein Publikumsmagnet ist, für den andere Innenstädte dankbar den roten Teppich ausrollen würden. In Bensheim wird nicht gerollt, da hangelt man sich entspannt am „roure Schdrisch“ entlang - oder lässt sich von Gesang und Gitarrenriffs leiten.

Und da spielt es letztlich kaum eine Rolle, vor welcher Bühne man sich wiederfindet. Selbst ausgewiesene Freunde infernalischer Trommelfellbeschallung sollen Augenzeugen zufolge ein Tränchen verdrückt haben, als sie von experimentellen Jazz-Klängen eingefangen wurden. Vielleicht haben die Kameraden aber auch nur was ins Auge bekommen.

Wie dem auch sei: Maiway, ursprünglich aus einer Idee von Harry Hegenbarth und Thorsten Zanger entstanden, mobilisiert die Massen. Die 17. Auflage (wie immer genussfertig organisiert von Hegenbarths Showmaker-Team) bildete keine Ausnahme. Einen einsamen, frischen Mai-Abend zwischen Stadtpark, Griesel und Storchennest brauchte niemand fürchten. Es war voll im Zentrum wie sonst nur zu besten Winzerfestzeiten.

Einzigartige Illumination

Die einzigartige Illumination tauchte die Fußgängerzone mit ihren eigentlich bekannten Ecken in ein außergewöhnliches Licht, die Handybilderquote darf als Indiz für eine erstklassige Inszenierung gewertet werden. Eine bessere Bühne hätte sich auch das Bürgernetzwerk für ihre Lauter- und Rinnentor-Beleuchtung nicht aussuchen können (wir werden noch berichten).

Einziges Manko für entschlussunfreudige Zeitgenossen - die Frage nach Anfang und Ende. Wer auf Nummer sicher gehen wollte, legte im Stadtpark los. Zum sanften Einstieg eine Runde mit dem Hoffmann-Projekt wärmte ordentlich auf, The Groove Generation animierte auf bekannt hohem Niveau zu mehr oder weniger leichtfüßigen Tanzeinlagen unter freiem Himmel.

Andere starteten auf der Partymeile zwischen Stadtmühle und Bierkeller und kamen bis zum Abpfiff ein paar Stunden später nicht wirklich vom Fleck. In der zum Untergrundclub umfunktionierten Tiefgarage des Kaufhauses Ganz hätte man es gut und gerne den Großteil des Abends aushalten können. Mit Klangsturm hinterließ der Gewinner des Bandcontests beifallträchtig Eindruck, bei DNS gab es wie immer kein Halten mehr. Wer die Band bucht, kauft sich die eingebaute Stimmungsgarantie.

Punkten konnte ein paar Meter weiter mit dem Sekthaus Griesel ein Neuling in der Maiway-Landschaft. Spätestens bei den Beat Brothers (authentischer Auftritt) waren Gäste mit klaustrophobischen Ansätzen fehl am Platz. Rund um die Stadtmühle mit dem Einhäuser Klassiker Sidekick, der Alten Feuerwache und der SSG-Geschäftsstelle herrschte trotz glühweintauglichen Temperaturen zu vorgerückter Stunde Festivallaune.

Wem das nicht genügte, bekam einen der Höhepunkte in der Stadtkirche Sankt Georg geliefert. Das außen wie innen grandios in Szene gesetze Gotteshaus war mehr als nur Kulisse für Bach in Blue im Rahmen des Bergsträßer Jazzfestivals. Organist Matthias Zeller und Trompeter Daniel Schmahl ließen Bachs Werke mit jazzigen Klangwelten verschmelzen und erschufen eine einmalige Atmosphäre, in der Led Zeppelins legendäres und stimmig eingebautes „Stairway to heaven“ einen von vielen Kontrapunkten bildete. „Allein dafür hat sich der Eintritt gelohnt“, kommentierte ein Zuhörer begeistert.

Eine Bereicherung stellte zudem der kleine Künstlermarkt auf dem Marktplatz dar, eine Erlebnisfahrt mit dem Shuttlebus zur „Außenstelle“ Center of Moving Arts durfte man ebenso beruhigt in die persönliche Programmgestaltung einbauen. Und sonst? Der Darmstädter Sänger Tobi Vorwerk, einst im Halbfinale von „The Voice of Germany“, verbreitete im Café Rauen intime Clubatmosphäre, Georg Bauss belebte den Wappensaal im Dalberger Hof und der Bierkeller bot vom Dudelsack über Rock bis hin zu lateinamerikanischen Klängen ein Spektrum, das seinesgleichen suchte.

Der „roure Schdrisch“ rockt, swingt, jazzt und arbeitet weiter am eigenen Kultstatus. Da nach ersten Erkenntnissen ohne größere Zwischenfälle gefeiert wurde, durften sich Macher und Helfer frühmorgens verdientermaßen eine Mütze Schlaf gönnen.

Bleibt nur zu hoffen, dass Harry Hegenbarth noch ausreichend Kreide für die nächsten Jahre im Keller gebunkert hat - und Bensheim weiter auf Rot setzt.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.05.2019